«Краснодар» на своем поле сыграет против «Локомотива» в рамках 4-го тура РПЛ. Матч состоится 6 августа, начало — 20:00 (мск). «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Коллектив Александра Сторожука после 3-х сыгранных матчей занимает 9-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги России набрав при этом 4 очка. Команда забила в ворота соперников 6 голов, а в свои пропустила — 7.

В прошлом туре РПЛ «Краснодар» смог одержать свою первую победу в новом сезоне. «Быки» в выездном матче уверенно обыграли «Урал» со счетом 1:3, стоит заметить, что краснодарцы пропустили гол в свои ворота уже на 90-й минуте встречи.

Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив 1 2.45 X 3.65 2 2.70 Ставка

А вот до этого, в двух турах на домашней арене, у «Краснодара» были не такие хорошие результаты. Сначала «быки» разошлись результативной ничьей с «Факелом» со счетом 2:2, а после разгромно проиграли московскому «Спартаку» (1:4).

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Стоит отметить игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который с 4-мя голами и 1-м ассистом в нынешнем сезоне вышел на первое место среди лучших бомбардиров РПЛ.

«Локомотив»

«Железнодорожники» никак не могут подняться с низу турнирной таблицы РПЛ и в данный момент занимают 13-е место с двумя набранными очками после 3-х игр. Эта команда забила всего 3 гола в ворота своих соперников, а пропустила целых 8.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» еще не знает вкус победы. Так как в первых двух турах, на домашнем стадионе, «железнодорожники» довольствовались ничейными результатами с такими соперниками как «Нижний Новгород» (1:1) и «Ростов» (2:2).

А в прошлом туре «Локомотив» в первом выездном матче и вовсе потерпел разгромное поражение от действующего чемпионата «Зенита» со счетом 5:0. В первом тайме этой встречи борьба была на равных, москвичи имели несколько моментов, но после, питерцы овладели игрой.

Из последних 6-ти выездных матчей в активе у «Локомотива» всего 1 победа, так же есть 1 ничья и 4 поражения от оппонентов.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Локомотива» — за 2.75.

Прогноз — Сложно предугадать победителя этого матча, так как оба соперника показывают нестабильные результаты. Но стоит заметить, что у «Краснодара» и «Локомотива» имеются проблемы в обороне, а в нападении, наоборот, все прекрасно. Поэтому ожидаем обмен голами в результативном поединке.

Ставка — Обе команды забьют + тотал матча больше 2.5 за 2.00.