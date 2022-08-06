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    Голы в результативном матче от обеих команд

    «Краснодар» — «Локомотив». Ставка (к. 2.00) и прогноз на РПЛ 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Локомотив»
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    Вильсон Изидор
    «Краснодар» на своем поле сыграет против «Локомотива» в рамках 4-го тура РПЛ. Матч состоится 6 августа, начало — 20:00 (мск). «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Краснодар»

    Коллектив Александра Сторожука после 3-х сыгранных матчей занимает 9-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги России набрав при этом 4 очка. Команда забила в ворота соперников 6 голов, а в свои пропустила — 7.

    В прошлом туре РПЛ «Краснодар» смог одержать свою первую победу в новом сезоне. «Быки» в выездном матче уверенно обыграли «Урал» со счетом 1:3, стоит заметить, что краснодарцы пропустили гол в свои ворота уже на 90-й минуте встречи.

    Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    А вот до этого, в двух турах на домашней арене, у «Краснодара» были не такие хорошие результаты. Сначала «быки» разошлись результативной ничьей с «Факелом» со счетом 2:2, а после разгромно проиграли московскому «Спартаку» (1:4).

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    Стоит отметить игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который с 4-мя голами и 1-м ассистом в нынешнем сезоне вышел на первое место среди лучших бомбардиров РПЛ.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» никак не могут подняться с низу турнирной таблицы РПЛ и в данный момент занимают 13-е место с двумя набранными очками после 3-х игр. Эта команда забила всего 3 гола в ворота своих соперников, а пропустила целых 8.

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    • В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» еще не знает вкус победы. Так как в первых двух турах, на домашнем стадионе, «железнодорожники» довольствовались ничейными результатами с такими соперниками как «Нижний Новгород» (1:1) и «Ростов» (2:2).

    А в прошлом туре «Локомотив» в первом выездном матче и вовсе потерпел разгромное поражение от действующего чемпионата «Зенита» со счетом 5:0. В первом тайме этой встречи борьба была на равных, москвичи имели несколько моментов, но после, питерцы овладели игрой.

    Из последних 6-ти выездных матчей в активе у «Локомотива» всего 1 победа, так же есть 1 ничья и 4 поражения от оппонентов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Локомотива» — за 2.75.

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    Прогноз — Сложно предугадать победителя этого матча, так как оба соперника показывают нестабильные результаты. Но стоит заметить, что у «Краснодара» и «Локомотива» имеются проблемы в обороне, а в нападении, наоборот, все прекрасно. Поэтому ожидаем обмен голами в результативном поединке.

    Ставка — Обе команды забьют + тотал матча больше 2.5 за 2.00.

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    «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Голы в результативном матче от обеих команд
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