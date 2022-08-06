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    Клопп поделился ожиданиями от предстоящего старта сезона АПЛ

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от нового сезона.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Жду ли я большего от "Сити", "Челси" и "Арсенала"? Конечно, и от "МЮ", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла". Считаю, что все эти команды стали сильнее в летнее трансферное окно.

    Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

    В субботу, 6 августа, «Ливерпуль» сыграет гостевой поединок с «Фулхэмом» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.

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