Клопп поделился ожиданиями от предстоящего старта сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от нового сезона.

«Жду ли я большего от "Сити", "Челси" и "Арсенала"? Конечно, и от "МЮ", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла". Считаю, что все эти команды стали сильнее в летнее трансферное окно.

Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

В субботу, 6 августа, «Ливерпуль» сыграет гостевой поединок с «Фулхэмом» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.