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    Вида перешел в АЕК

    Футбол Трансферы АЕК Афины
    Защитник Домагой Вида подписал контракт с АЕКом, сообщается на официальном сайте греческого клуба.

    Домагой Вида
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    Домагой Вида

    Соглашение с 33-летним хорватом рассчитано до лета 2024 года. Последним клубом Виды был «Бешикташ», который он покинул в качестве свободного агента.

    Вида — воспитанник «Осиека». В 2010-м он перешёл в леверкузенский «Байер», а затем транзитом через загребское «Динамо» оказался в «Динамо» киевском.

    В украинской команде Вида за пять лет выходил на поле 160 раз (13 голов, 10 результативных передач). Вместе с киевским «Динамо» Домагой дважды выиграл чемпионат Украины, по разу — Кубок и Суперкубок страны.

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