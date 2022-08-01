Вида перешел в АЕК

Защитникподписал контракт с АЕКом, сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Соглашение с 33-летним хорватом рассчитано до лета 2024 года. Последним клубом Виды был «Бешикташ», который он покинул в качестве свободного агента.

Вида — воспитанник «Осиека». В 2010-м он перешёл в леверкузенский «Байер», а затем транзитом через загребское «Динамо» оказался в «Динамо» киевском.

В украинской команде Вида за пять лет выходил на поле 160 раз (13 голов, 10 результативных передач). Вместе с киевским «Динамо» Домагой дважды выиграл чемпионат Украины, по разу — Кубок и Суперкубок страны.