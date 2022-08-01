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    Слуцкий прокомментировал результаты «Рубина» на старте сезона

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями после ничьи с «Уфой» (0:0) и оценил старт команды в Первой лиге.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Это не плачевно, это нормально. Я помню, что "Крылья Советов", когда побили все рекорды по набранным очкам, имели после первых четырех туров четыре очка. У нас были непростые соперники. Уверен, что "Уфа" будет одним из фаворитов турнира, "Енисей" тоже набирает много очков. Думаю, что нам удастся стабилизировать свою игру. С каждым туром наша игра будет качественнее», — цитирует Слуцкого СЭ.

    «Рубин» имеет 4 очка после трех туров и занимает 9 место в таблице Первой лиги.

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