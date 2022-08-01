Слуцкий прокомментировал результаты «Рубина» на старте сезона

Главный тренер «Рубина»поделился мыслями после ничьи с «Уфой» (0:0) и оценил старт команды в Первой лиге.

«Это не плачевно, это нормально. Я помню, что "Крылья Советов", когда побили все рекорды по набранным очкам, имели после первых четырех туров четыре очка. У нас были непростые соперники. Уверен, что "Уфа" будет одним из фаворитов турнира, "Енисей" тоже набирает много очков. Думаю, что нам удастся стабилизировать свою игру. С каждым туром наша игра будет качественнее», — цитирует Слуцкого СЭ.

«Рубин» имеет 4 очка после трех туров и занимает 9 место в таблице Первой лиги.