Защитник «Торпедо»: По голевым моментам мы должны были побеждать «Крылья»

Защитникподелился впечатлениями после матча 3 тура РПЛ с(1:1).

«По голевым моментам мы должны были побеждать: у нас их было достаточно как в первом, так и во втором тайме. Считаю, что мы не приобрели, а потеряли очки.

Со стороны казалось, что соперник владеет мячом больше, чем "Торпедо"? Да, но владение мячом не означает наличия остроты моментов. У нас тоже были хорошие "заходы", когда нужно было забивать.

У "Крыльев" хорошие и быстрые ребята. Все команды очень сильные. Я сейчас, честно говоря, в расстроенных чувствах от потерянных двух очков…

С Равилем Нетфуллиным в центре обороны нормально. Чувствуем друг друга. Главное — думать на поле, и тогда будет получаться играть на любой позиции.

Уверенность приходит через игры. Нужно скорее набирать обороты. Я думаю, сегодня мы показали себя лучше, чем в двух предыдущих матчах», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.