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    Врач назвал сроки восстановления Пиняева

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    Срок реабилитации полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева составит около полутора месяцев, сообщил начальник медицинского штаба футбольного клуба Кюри Чачаев.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Сергей прошел дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции.

    Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель. Спортивный этап реабилитации игрок будет Пиняеву назначено консервативное лечение проходить в расположении Крыльев Советов», — цитирует Чачаева официальный сайт клуба.

    Напомним, 20 июля во время тренировки 17-летнему Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

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