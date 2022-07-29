Врач назвал сроки восстановления Пиняева

Срок реабилитации полузащитника самарских «Крыльев Советов»составит около полутора месяцев, сообщил начальник медицинского штаба футбольного клуба Кюри Чачаев.

«Сергей прошел дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции.

Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель. Спортивный этап реабилитации игрок будет Пиняеву назначено консервативное лечение проходить в расположении Крыльев Советов», — цитирует Чачаева официальный сайт клуба.

Напомним, 20 июля во время тренировки 17-летнему Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.