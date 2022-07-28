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    Чемпионат мира 2030 может пройти в четырех странах

    Футбол ФИФА
    Сразу четыре латиноамериканские страны — Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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    Данная заявка будет подана официально 2 августа. Об этом сообщает Futblol.uy.

    2030-й год будет знаковым не только для уругвайского футбола, но и для всего мира, потому что исполнится ровно 100 лет с момента проведения мундиаля, который прошел в Уругвае и стал для страны-хозяйки победным.

    Ранее от Европы Португалия и Испания также официально выдвинули свои кандидатуры на организацию ЧМ-2030. В 2022 году ЧМ должен пройти в Катаре, а в 2026 году турнир совместно организовывают США, Канада и Мексика.

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