Чемпионат мира 2030 может пройти в четырех странах

Сразу четыре латиноамериканские страны — Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Данная заявка будет подана официально 2 августа. Об этом сообщает Futblol.uy.

2030-й год будет знаковым не только для уругвайского футбола, но и для всего мира, потому что исполнится ровно 100 лет с момента проведения мундиаля, который прошел в Уругвае и стал для страны-хозяйки победным.

Ранее от Европы Португалия и Испания также официально выдвинули свои кандидатуры на организацию ЧМ-2030. В 2022 году ЧМ должен пройти в Катаре, а в 2026 году турнир совместно организовывают США, Канада и Мексика.