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    «КАМАЗ» победил «СКА-Хабаровск»

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    Челнинский «КАМАЗ» одержал домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (3:2) в матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023.

    «КАМАЗ»
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    «КАМАЗ»

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Гаглоев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Шамкин хорошо набежал на мяч и головой как следует пробил в левый угол ворот, Сугробов ничего не смог поделать.

    На 22-й минуте гости отыгрались. Петров выполнил подачу с углового, Турсунов головой удачно сбросил мяч на правый угол, а оттуда Алейников сильно пробил по воротам — после небольшого рикошета мяч оказался в сетке.

    На 28-й минуте «КАМАЗ» вновь вышел вперед. Аюкин на левом фланге выполнил короткую передачу на ход Гаглоеву, Александр вошёл в штрафную площадь. С помощью рикошета мяч был доставлен до Шамкина, а Даниил от линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной площади. Таликин хорошо набежал на мяч и в касание пробил по воротам.

    На 71-й минуте Гаглоев по левой половине поля убежал от Петрова в штрафную площадь хабаровчан и от лицевой линии поля выполнил передачу в центр штрафной площади. Шамкин спокойно набежал на мяч и спокойно отправил его в правый угол ворот гостей.

    На 84-й минуте гости сократили отставание. Сосранов выполнил передачу к линии штрафной площади «КАМАЗа», Саид Алиев подработал мяч, совсем немного сместился в центр к радиусу штрафной площади, а затем здорово пробил в правый угол ворот и не оставил шансов Мамину на спасение.

    На 90-й минуте «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве. Полузащитник Илья Петров получил вторую желтую карточку.

    Первая лига. 2-й тур
    КАМАЗ — СКА Хабаровск 3:2 (2:1, 1:1)
    Голы: 1:0 — 13 Шамкин, 1:1 — 21 Алейников, 2:1 — 28 Talikin, 3:1 — 71 Шамкин, 3:2 — 84 АлиевКАМАЗ: Полюткин, Абрамов, Аюкин, Мамин, Толстопятов, Кириллов, Гаглоев, Кирсанов, Talikin, Шамкин, ГолятовСКА Хабаровск: Сосранов, Фомин, Сугробов, Рукас, Гащенков, Петров, Алейников, Стародуб, Гелоян, Tursunov, МуминовПредупреждение: Гаглоев (24)

    «КАМАЗ» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «СКА-Хабаровск» (0) — на предпоследнем, 17-м месте.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Кубанью», а «СКА-Хабаровск» встретится с «Краснодаром-2».

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