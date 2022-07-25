«КАМАЗ» победил «СКА-Хабаровск»

Челнинскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023.

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Гаглоев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Шамкин хорошо набежал на мяч и головой как следует пробил в левый угол ворот, Сугробов ничего не смог поделать.

На 22-й минуте гости отыгрались. Петров выполнил подачу с углового, Турсунов головой удачно сбросил мяч на правый угол, а оттуда Алейников сильно пробил по воротам — после небольшого рикошета мяч оказался в сетке.

На 28-й минуте «КАМАЗ» вновь вышел вперед. Аюкин на левом фланге выполнил короткую передачу на ход Гаглоеву, Александр вошёл в штрафную площадь. С помощью рикошета мяч был доставлен до Шамкина, а Даниил от линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной площади. Таликин хорошо набежал на мяч и в касание пробил по воротам.

На 71-й минуте Гаглоев по левой половине поля убежал от Петрова в штрафную площадь хабаровчан и от лицевой линии поля выполнил передачу в центр штрафной площади. Шамкин спокойно набежал на мяч и спокойно отправил его в правый угол ворот гостей.

На 84-й минуте гости сократили отставание. Сосранов выполнил передачу к линии штрафной площади «КАМАЗа», Саид Алиев подработал мяч, совсем немного сместился в центр к радиусу штрафной площади, а затем здорово пробил в правый угол ворот и не оставил шансов Мамину на спасение.

На 90-й минуте «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве. Полузащитник Илья Петров получил вторую желтую карточку.

Первая лига. 2-й тур КАМАЗ — СКА Хабаровск 3:2 (2:1, 1:1) Голы: 1:0 — 13 Шамкин, 1:1 — 21 Алейников, 2:1 — 28 Talikin, 3:1 — 71 Шамкин, 3:2 — 84 АлиевКАМАЗ: Полюткин, Абрамов, Аюкин, Мамин, Толстопятов, Кириллов, Гаглоев, Кирсанов, Talikin, Шамкин, ГолятовСКА Хабаровск: Сосранов, Фомин, Сугробов, Рукас, Гащенков, Петров, Алейников, Стародуб, Гелоян, Tursunov, МуминовПредупреждение: Гаглоев (24)

«КАМАЗ» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «СКА-Хабаровск» (0) — на предпоследнем, 17-м месте.

Календарь и таблица ФНЛ

В следующем туре Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Кубанью», а «СКА-Хабаровск» встретится с «Краснодаром-2».