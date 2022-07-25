Баринов: Про «Валенсию» не вброс, реально есть интерес ко мне

Полузащитникподтвердил, что к нему есть интерес со стороны

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо хочет подписать нового опорника, и Баринов интересен «Валенсии» как более дешевая альтернатива Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Лукасу Торрейре («Арсенал»).

«Я говорил, что про "Валенсию" не вброс, там реально есть интерес. Я лично ни с кем не общался, но агент общался», — сказал Баринов «Спорт-Экспрессу».

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.