Агент: «Марсель» хотел подписать Магкеева

Защитник «Локомотива»входил в список трансферных целей. Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

«Был интерес с Магкееву, особенно после того, как он отыграл хороший матч с "Марселем". Стас понравился главному тренеру (Хорхе Сампаоли), были контакты, общение, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму. Слава богу, восстановился, сейчас все в порядке. Будем дальше работать.

Еще перед молодежным Евро в 2021 году появился интерес по Косте Кучаеву. Скауты одного клуба должны были приехать посмотреть его внимательнее на Евро. Но перед турниром Костя получил травму. Из топ-лиги ли был клуб? Да», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».