Луис Суарес может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает Sky Sport, 35-летнего футболиста предложили дортмундской «Боруссии».

В связи с болезнью Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка, «Боруссия» планирует приобрести еще одного форварда.

Дортмундский клуб рассматривает несколько вариантов, в том числе возможность подписания уругвайца.

Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико».

В прошлом чемпионате Испании Суарес провел 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.