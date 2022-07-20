Луис Суарес может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Луис Суарес Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sky Sport, 35-летнего футболиста предложили дортмундской «Боруссии».
В связи с болезнью Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка, «Боруссия» планирует приобрести еще одного форварда.
Дортмундский клуб рассматривает несколько вариантов, в том числе возможность подписания уругвайца.
Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико».
В прошлом чемпионате Испании Суарес провел 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.