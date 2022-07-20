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    Луис Суарес может перейти в дортмундскую «Боруссию»

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    Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Как сообщает Sky Sport, 35-летнего футболиста предложили дортмундской «Боруссии».

    В связи с болезнью Себастьяна Аллера, у которого была выявлена опухоль яичка, «Боруссия» планирует приобрести еще одного форварда.

    Дортмундский клуб рассматривает несколько вариантов, в том числе возможность подписания уругвайца.

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    • Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико».

    В прошлом чемпионате Испании Суарес провел 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

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