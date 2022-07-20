ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеВундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ
  • 11:31
    • «Ювентус» сообщил о переходе защитника «Торино»
  • 10:14
    • «Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко
  • 07:00
    • «Барселона» разгромила «Интер Майами» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Оздоев: Многие агенты выдают себя за моих представителей и звонят в разные клубы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

    Магомед Оздоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Оздоев

    «Очень много разных агентов представляются моими представителями и звонят в разные клубы.

    Говорят, что являются агентами Оздоева и готовы привести меня в клуб, что я готов на что-то пойти… Для меня это странно. Я на такое не смотрю и ни с одним руководителем не говорил напрямую.

    Для меня сейчас приоритет на данном этапе — переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам.

    Для меня это нормальные вещи. Но для меня не нормально, когда какие-то агенты звонят от моего имени.

    Один позвонит, второй, в один и тот же клуб, а потом мне знакомые из этих команд рассказывают, что 5-7 разных агентов представлялись моими представителями. Я извиняюсь и говорю, что ни одному человеку в России я не давал мандат, чтобы говорили за меня.

  • Оздоев: Карьеру продолжить хочу, а вот где — решим
  • Читайте по теме

    • Такое происходит и в Турции, когда 500 агентов звонят в разные клубы, и говорят, что могут привезти Оздоева.

    Было несколько ситуаций, когда руководители команд мне звонили, и говорили, что я готов к ним приехать, по словам какого-то агента, а я никогда этих людей даже не видел», — приводит слова Оздоева журналист Иван Карпов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча завершится миром?
  • «Марибор» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Динамо» Киев — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
  • «Ференцварош» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кайрат — Кишварда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры