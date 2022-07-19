начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги чемпионов, 19.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Жальгирис» — «Мальмё». Коэффициент ставки — 1.79 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мальмё»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Жальгирис — Мальмё.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам