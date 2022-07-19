Во вторник, 19 июля «Жальгирис» на своём поле сыграет против «Мальмё». Это будет первая игра второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:00 по мск. «Жальгирис» — «Мальмё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

Литовская федерация футбола продолжает переносить игры на внутренней арене для участников еврокубков. К примеру, чемпион страны «Жальгирис» свободен от игр в чемпионате Литвы до 7 августа. Всё ради Лиги чемпионов.

Хоть остальные клубы играют, в «турнирке» лидирует по-прежнему «Жальгирис». После 18 игр у команды 41 очко.

«Жальгирис» успешно преодолел первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Чемпион Литвы смог переиграть команду «Балкани» из Косово (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Основное время двухматчевой дуэли звершилось вничью (1:1 — в гостях, и 0:0 — дома). Победный гол литовскому чемпиону в овертайме принес нигериец Матиас.

«Мальмё»

Чемпион Швеции в 1-й стадии квалификации Лиги чемпионов встретил сопротивление от лучшего клуба Исландии — «Викингура».

Соперники на двоих оформили 11 голов. Ответная игра в Исландии завершилась боевой ничьей (3:3). Судьбу противостояния решил один гол. В первой игре «Мальмё» добился тяжелой домашней победы (3:2).

«Мальмё» с трудом выиграл сезон во внутреннем первенстве. В сезоне 2021-го клуб после 30 туров набрал одинаковое количество очков с АИКом — по 59 баллов. Однако титул чемпиона завоевали именно футболисты Мальмё — по дополнительным показателям. Команда забила на 8 голов больше соперника.

В шведском розыгрыше полным ходом идет сезон 2022. В 14-м туре «Мальмё» одержал гостевую победу над «Норрчёпингом» (2:0). Игра состоялась 16 июля.

Команда продолжает погоню за лидером чемпионата Швеции — «Юргорденом». Соперников разделяют 3 очка.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не верят в чемпиона Литвы: победа «Жальгириса» — 4.64, ничья — 3.64, победа «Мальмё» — 1.73.

«Мальмё» — записной фаворит на бумаге. Скандинавы на классе должны обыгрывать соперника, скорее всего так и будет.

«Жальгирис» может удивить соперника надёжной обороной. Литовцы умеют сушить игру. Есть вероятность, что команда не пропустит много голов.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 за 1.79