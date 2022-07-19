ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность Роберт ЛевандовскийЛевандовский — в «Барселоне»: «Бавария» будет скучать по голам, но не по драме Пауло ДибалаВ активном поиске. Свободные агенты, которые все еще без клуба
  • 22:09
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом», Кордоба не реализовал пенальти
  • 21:58
    • «Динамо» обменялось голами с «Ростовом»
  • 19:30
    • «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»
  • 21:26
    • Швеция и Нидерланды одержали крупные победы и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022
  • 19:58
    • Дубль Фамейе принес «Рубину» победу над «Родиной»
  • 17:31
    • «Аякс» объявил о продаже Мартинеса в МЮ
    Все новости спорта

    Сумеет ли литовский клуб сохранить ворота сухими?

    «Жальгирис» — «Мальмё». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, второй раунд квалификации Лиги чемпионов, 19 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Мальмё Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Мальмё»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жальгирис»
    Во вторник, 19 июля «Жальгирис» на своём поле сыграет против «Мальмё». Это будет первая игра второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:00 по мск. «Жальгирис» — «Мальмё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Жальгирис
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Жальгирис 19:00 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
    •

    «Жальгирис»

    Литовская федерация футбола продолжает переносить игры на внутренней арене для участников еврокубков. К примеру, чемпион страны «Жальгирис» свободен от игр в чемпионате Литвы до 7 августа. Всё ради Лиги чемпионов.

    Хоть остальные клубы играют, в «турнирке» лидирует по-прежнему «Жальгирис». После 18 игр у команды 41 очко.

    «Жальгирис» успешно преодолел первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Чемпион Литвы смог переиграть команду «Балкани» из Косово (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Основное время двухматчевой дуэли звершилось вничью (1:1 — в гостях, и 0:0 — дома). Победный гол литовскому чемпиону в овертайме принес нигериец Матиас.

    «Мальмё»

    Чемпион Швеции в 1-й стадии квалификации Лиги чемпионов встретил сопротивление от лучшего клуба Исландии — «Викингура».

    Соперники на двоих оформили 11 голов. Ответная игра в Исландии завершилась боевой ничьей (3:3). Судьбу противостояния решил один гол. В первой игре «Мальмё» добился тяжелой домашней победы (3:2).

    «Мальмё» с трудом выиграл сезон во внутреннем первенстве. В сезоне 2021-го клуб после 30 туров набрал одинаковое количество очков с АИКом — по 59 баллов. Однако титул чемпиона завоевали именно футболисты Мальмё — по дополнительным показателям. Команда забила на 8 голов больше соперника.

  • Дембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность
  • Что означает сохранение игрока в клубе?
  • Сегодня

    • В шведском розыгрыше полным ходом идет сезон 2022. В 14-м туре «Мальмё» одержал гостевую победу над «Норрчёпингом» (2:0). Игра состоялась 16 июля.

    Команда продолжает погоню за лидером чемпионата Швеции — «Юргорденом». Соперников разделяют 3 очка.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не верят в чемпиона Литвы: победа «Жальгириса» — 4.64, ничья — 3.64, победа «Мальмё» — 1.73.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Мальмё» — записной фаворит на бумаге. Скандинавы на классе должны обыгрывать соперника, скорее всего так и будет.

    «Жальгирис» может удивить соперника надёжной обороной. Литовцы умеют сушить игру. Есть вероятность, что команда не пропустит много голов.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 за 1.79

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ауда — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Белшина — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Штруфф — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Аустрия Клагенфурт — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сундсвалль — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Варберг — Хельсингборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Исландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Палмейрас — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жальгирис» — «Мальмё»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли литовский клуб сохранить ворота сухими?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры