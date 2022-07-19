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    Бельгийки обыграли Италию и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022

    Футбол Сборная Бельгии Сборная Италии Футбол Италии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии
    Сборная Бельгии одержала победу над командой Италии (1:0) в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу.

    Бельгия — Италия
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    Бельгия — Италия

    Единственный мяч был забит на 50-й минуте. Последовала передача в центр штрафной итальянок, после чего нападающая Тине Де Кеньи по дуге отправила сферу точно в ворота.

    В другом матче группы D сборная Исландии сыграла вничью с командой Франции — 1:1.

    Француженки повели уже на первой минуте. Матео подошла к штрафной площади Исландии и сделала пас на нападающую «Лиона» Мелвин Малар, которая с линии точно пробила в правый угол.

    В компенсированное время в ворота Франции был назначен пенальти — правила в своей штрафной площади нарушила Сарр. Дагни Бриньярсдоттир с «точки» сравняла счет.

    В плей-офф женского Евро-2022 вышли сборные Франции (семь очков) и Бельгии (четыре очка).

    У команды Исландии — два очка и третье место, у Италии — одно очко и последняя строчка таблицы.

    Француженки 23 июля встретятся в четвертьфинале с голландками, а бельгийки днем ранее — со шведками.

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