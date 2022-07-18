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    Полузащитник «Торпедо»: Первый блин комом. Будем стараться дальше

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    Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов высказал мнение о причинах поражения команды от «Сочи» (1:3) в первом туре РПЛ.

    Мухаммад Султонов
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    Мухаммад Султонов

    «Первый тайм был какой-то скомканный — кого-то или чего-то боялись. Не знаю, как это объяснить. Нам говорили в начале, что бояться некого, надо играть в свой футбол.

    Во втором тайме в первые 25 минут показали, что умеем играть в пас. Даже не знаю, что случилось в первом тайме. Первый блин комом. Будем стараться дальше.

    Генрихович [Бородюк — главный тренер "Торпедо"] в перерыве все по делу говорил: что надо успокоиться, играть в свою игру и включаться. Только успокаивал нас.

    У меня были варианты из РПЛ — команды не из топ-5. Обсудили будущее с клубом, и я решил остаться. Почему? Есть доверие от руководства и тренерского штаба.

    Цели на сезон? Выиграть как можно больше матчей. Личных нет, только командные», — приводит слова Султонова Sport24.

    Во 2-м туре МИР РПЛ «Торпедо» сыграет в гостях с «Динамо», матч пройдёт 24 июля.

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