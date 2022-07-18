Итальянские клубы «Интер» и «Ювентус» продолжают борьбу за игрока «Торино»

Клубы Серии А «Интер» и «Ювентус» борются за подпись бразильского защитника «Торино». Об этом сообщает журналист Николо Скира у себя в «твиттере»

Долгое время «Интер» являлся фаворитом в борьбе за Бремера, однако туринский «Ювентус» захотел перехватить защитника. Скорее всего это связано с вероятным отъездом Маттейса де Лигта.

Сообщается, что «Интер» договорился с игроком о зарплате в € 3 млн в год плюс бонусы и готов запалить «Торино» € 30 млн за переход защитника. «Ювентус» же готов перебить все предложения миланской команды. Туринский клуб готов платить игроку € 4 млн в год и заплатить «Торино» € 40 млн.

В «Торино» Бремер перешёл в 2018 году «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн.