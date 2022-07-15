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    Федотов выступил против Fan ID: «У меня нет слов от того, что фанатов не будет»

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с введением процедуры Fan ID.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Напомним, что активные болельщики большинства клубов в знак протеста против введения Fan ID отказались от посещения стадионов.

    «Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах.

    Всё проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдёт от наказания.

    Тот факт, что матч с "Сочи" стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение. Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.

    Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всё, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несёт под собой решение ввести Fan ID. Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам.

    У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всё-таки вернулись на трибуны.

    Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей», — сказал Федотов «Чемпионату».

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