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    «Лидс» согласовал трансфер Рафиньи в «Барселону»

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    Английский «Лидс Юнайтед» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Рафиньи Диаса.

    Рафинья Диас
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    Рафинья Диас

    По данным Mundo Deportivo, стороны договорились о переходе бразильца за 58 миллионов евро, еще семь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Рафинья давно договорился с «Барсой» об условиях личного соглашения. 25-летний полузащитник подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

    На бразильца претендовали «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал», предлагавший «Лидсу» 75 миллионов евро.

    Тем не менее настойчивость Рафиньи и его агента Деку помогли игроку добиться трансфера именно в «Барсу».

    В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах.

    Контракт нападающего с английским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

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