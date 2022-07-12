«Лидс» согласовал трансфер Рафиньи в «Барселону»

Английскийпринял предложениепо трансферу нападающего

По данным Mundo Deportivo, стороны договорились о переходе бразильца за 58 миллионов евро, еще семь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Рафинья давно договорился с «Барсой» об условиях личного соглашения. 25-летний полузащитник подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

На бразильца претендовали «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал», предлагавший «Лидсу» 75 миллионов евро.

Тем не менее настойчивость Рафиньи и его агента Деку помогли игроку добиться трансфера именно в «Барсу».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах.

Контракт нападающего с английским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.