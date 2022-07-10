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    Гендиректор «Зенита» о фанатах «Спартака»: Лучше бы они освистывали не Бакаева, а тех, кто ведет переговоры

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что нужно делать болельщикам «Спартака», которые освистывали Зелимхана Бакаева по ходу матча за Суперкубок России.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    Бакаев, ранее выступавший за «Спартак», перешел в «Зенит» перед началом сезона в статусе свободного агента.

    «Его освистали спартаковские болельщики. Лучше бы они тогда освистывали тех людей, которые отвечают [в "Спартаке"] за переговоры.

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    • Я думаю, парень очень корректно себя вел. Он влился в команду, работает вне зависимости от того, когда выходит на поле — в начале [матча] или в середине», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

    «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 4:0.

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