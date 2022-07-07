В 01:15 07.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Либертадорес.

Последний матч между собой: «Тальерес» — «Колон» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колон» — «Тальерес». Коэффициент ставки — 3.22.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колон — Тальерес.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам