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    Колон — Тальерес. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.07.2022 в 01:15 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Колон — Тальерес

    Футбол
    В 01:15 07.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Колон — Тальерес в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Последний матч между собой: «Тальерес» — «Колон» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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