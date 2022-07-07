В ночь на 7 июля в ответном поединке 1/8 финала Кубка Либертадорес сойдутся два аргентинских клуба — «Колон» из Санта-Фе и «Тальерес Кордоба». Начало — в 01:15 по мск. «Колон» — «Тальерес Кордоба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колон»

Первая игра этих команд, которая прошла на поле «Тальерес Кордоба», завершилась вничью со счетом 1:1, где коллективы обменялись голами во второй половине встречи.

«Колон» же на групповой стадии Кубка Либертадорес с десятью баллами вырвали первую строчку в своем квартете, опередив последнюю позицию лишь на три очка.

Команда из Санта-Фе не лучшим образом проявляет себя в новом чемпионате Аргентины. Она смогла одержать всего одну победу на старте, зато переигран был «Ривер Плейт» 1:0.

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На днях «Колон» не справилась с «Годой Крус», проиграв со счетом 0:1 на выезде. И этоим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до пяти игр, трижды уступив за этот период.

«Тальерес Кордоба»

Групповой этап Кубка Либертадорес «Тальярес» провел достаточно уверенно и заслуженно занял вторую позицию в группе, уступив лидерство в квартете только «Фламенго».

В шести проведенных поединках турнира аргентинский клуб набрал 11 очков, добившись трех выигрышей, два раза сыграв вничью и потерпев всего одно фиаско.

Коллектив из Кордобы просто отвратительно начал текущий чемпионат Аргентины и располагается в подвале турнирной таблицы, выиграв только один поединок из шести проведенных.

Накануне «Тальярес» расписал выездную мировую с «Тигре», сыграв 1:1, тем самым продлив безвыигрышную серию до семи игр, где три раза уступил.

Две из трех последних игр этих клубов завершились вничью и раз победил «Колон», а перед этим четыре матча кряду выиграл «Тальярес».

Прогноз и ставка на «Колон» — «Тальерес Кордоба»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Колона» — 2.40, победа «Тальяреса» — 3.13, ничья — 3.22.

Проход: «Колона» — 1.70; «Тальяреса» — 2.15.

Ожидаем, что и ответный поединок этих команд пройдет в упорной борьбе и основное время также не выявит победителя. В общем, наш прогноз — ничья в основное время.