«Колон»
Первая игра этих команд, которая прошла на поле «Тальерес Кордоба», завершилась вничью со счетом 1:1, где коллективы обменялись голами во второй половине встречи.
«Колон» же на групповой стадии Кубка Либертадорес с десятью баллами вырвали первую строчку в своем квартете, опередив последнюю позицию лишь на три очка.
Команда из Санта-Фе не лучшим образом проявляет себя в новом чемпионате Аргентины. Она смогла одержать всего одну победу на старте, зато переигран был «Ривер Плейт» 1:0.
На днях «Колон» не справилась с «Годой Крус», проиграв со счетом 0:1 на выезде. И этоим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до пяти игр, трижды уступив за этот период.
«Тальерес Кордоба»
Групповой этап Кубка Либертадорес «Тальярес» провел достаточно уверенно и заслуженно занял вторую позицию в группе, уступив лидерство в квартете только «Фламенго».
В шести проведенных поединках турнира аргентинский клуб набрал 11 очков, добившись трех выигрышей, два раза сыграв вничью и потерпев всего одно фиаско.
Коллектив из Кордобы просто отвратительно начал текущий чемпионат Аргентины и располагается в подвале турнирной таблицы, выиграв только один поединок из шести проведенных.
Накануне «Тальярес» расписал выездную мировую с «Тигре», сыграв 1:1, тем самым продлив безвыигрышную серию до семи игр, где три раза уступил.
Две из трех последних игр этих клубов завершились вничью и раз победил «Колон», а перед этим четыре матча кряду выиграл «Тальярес».
Прогноз и ставка на «Колон» — «Тальерес Кордоба»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Колона» — 2.40, победа «Тальяреса» — 3.13, ничья — 3.22.
Проход: «Колона» — 1.70; «Тальяреса» — 2.15.
Ожидаем, что и ответный поединок этих команд пройдет в упорной борьбе и основное время также не выявит победителя. В общем, наш прогноз — ничья в основное время.