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    «Колон» — «Тальерес Кордоба». Прогноз, ставка (к. 3.22) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колон» — «Тальерес Кордоба»
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    «Колон» Санта-Фе
    В ночь на 7 июля в ответном поединке 1/8 финала Кубка Либертадорес сойдутся два аргентинских клуба — «Колон» из Санта-Фе и «Тальерес Кордоба». Начало — в 01:15 по мск. «Колон» — «Тальерес Кордоба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 07 Июля 2022 года
    Колон
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Колон 01:15 Тальерес Тальерес
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Колон»

    Первая игра этих команд, которая прошла на поле «Тальерес Кордоба», завершилась вничью со счетом 1:1, где коллективы обменялись голами во второй половине встречи.

    «Колон» же на групповой стадии Кубка Либертадорес с десятью баллами вырвали первую строчку в своем квартете, опередив последнюю позицию лишь на три очка.

    Команда из Санта-Фе не лучшим образом проявляет себя в новом чемпионате Аргентины. Она смогла одержать всего одну победу на старте, зато переигран был «Ривер Плейт» 1:0.

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    На днях «Колон» не справилась с «Годой Крус», проиграв со счетом 0:1 на выезде. И этоим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до пяти игр, трижды уступив за этот период.

    «Тальерес Кордоба»

    Групповой этап Кубка Либертадорес «Тальярес» провел достаточно уверенно и заслуженно занял вторую позицию в группе, уступив лидерство в квартете только «Фламенго».

    В шести проведенных поединках турнира аргентинский клуб набрал 11 очков, добившись трех выигрышей, два раза сыграв вничью и потерпев всего одно фиаско.

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    • Коллектив из Кордобы просто отвратительно начал текущий чемпионат Аргентины и располагается в подвале турнирной таблицы, выиграв только один поединок из шести проведенных.

    Накануне «Тальярес» расписал выездную мировую с «Тигре», сыграв 1:1, тем самым продлив безвыигрышную серию до семи игр, где три раза уступил.

    Две из трех последних игр этих клубов завершились вничью и раз победил «Колон», а перед этим четыре матча кряду выиграл «Тальярес».

    Прогноз и ставка на «Колон» — «Тальерес Кордоба»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Колона» — 2.40, победа «Тальяреса» — 3.13, ничья — 3.22.

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    Проход: «Колона» — 1.70; «Тальяреса» — 2.15.

    Ожидаем, что и ответный поединок этих команд пройдет в упорной борьбе и основное время также не выявит победителя. В общем, наш прогноз — ничья в основное время.

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    «Колон» — «Тальерес Кордоба»: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппонентам не хватит 90 минут?
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