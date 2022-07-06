Кокорин может стать игроком московского «Торпедо»

Нападающий «Фиорентины»может вернуться в чемпионат России.

По информации «РБК-Спорт», Кокорин и его представители провели переговоры с московским «Торпедо».

«Торпедо» давно рассматривает вариант с подписанием бывшего форварда «Спартака» и «Зенита».

«Автозаводцы» могут предложить ему контракт по схеме один год с возможностью продления еще на один.

«По зарплате клуб не готов платить ему, сколько "Фиорентина". Если все получится, то эта сумма будет сильно ниже €1 млн в год», — отметил источник издания.

Также отмечается, что многое будет зависеть от того, будет ли расторгнут контракт Кокорина с «Фиорентиной».

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде ранее сообщил, что клубу не удалось договориться с Кокориным о расторжении контракта.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. С тех пор он сыграл за клуб из Флоренции 11 матчей, проведя на поле в сумме 216 минут и при этом ни разу не отметившись результативными действиями.

Напомним, агент Кокорина заявил, что футболист надеется в следующем сезоне играть чаще и приносить «Фиорентине» пользу.