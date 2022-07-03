ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс?
  • 08:54
    • Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может стать игроком ПСВ
  • 08:40
    • Жирков: Есть предложения из РПЛ, но не исключаю, что завершу карьеру
  • 08:27
    • Защитник «Шахтера» Додо может перейти в «Фиорентину»
  • 08:02
    • Агент: У Кокорина есть предложения из России
  • 23:33
    • Циципас уступил Кирьосу в 3-м круге «Уимблдона»-2022
    Все новости спорта

    Астана — Мактаарал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.07.2022 в 16:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Астана — Мактаарал

    Футбол Астана
    Астана и Мактаарал начнут матч в 16:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 03.07.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Мактаарал» — «Астана» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «Мактаарал». Коэффициент ставки — 2.53.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астана»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Астана — Мактаарал.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Безжалостный «Бранн» и подарок для «Гетеборга»
  • Экспресс дня 4 июля. Прогноз и ставки
  • 4.41
    •
  • Уверенная виктория жодинцев?
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Завтра в 22:15
    •  2.98
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гетеборг — Дегерфорс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры