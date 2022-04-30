«Зенит» — «Локомотив»: счет 3:1, обзор голов

В 27 туре РПЛпринял. Игра закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В дебюте игры счет открыл Джирано Керк и вывел гостей вперед. До перерыва Иван Сергеев и Малком подарили хозяевам преимущество. Ассистами отметились Юри Альберто и Клаудиньо.

К 80 минуте матча «Зенит» снял все вопросы о победителе. Андрей Мостовой забил третий мяч команды Сергея Семака.

РПЛ. 27 тур Зенит — Локомотив 3:1 (2:1, 1:0) Голы: 0:1 — 4 Керк, 1:1 — 27 Сергеев, 2:1 — 42 Малком, 3:1 — 77 МостовойЗенит Кержаков, Чистяков, Алип (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел (Дзюба, 82), Кузяев (Ерохин, 87), Малком (Оздоев, 82), Сергеев, Юри Алберто (Мостовой, 72)Локомотив Гильерме, Ненахов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Баринов (Бабкин, 60), Жемалетдинов (Бека-Бека, 82), Керк, Карпукас (Марадишвили, 81), Петров (Миранчук, 72), Изидор (Камано, 73)Предупреждения: Мампасси (45), Ненахов (90)

«Зенит» оформил четвертый подряд титул чемпиона РПЛ.