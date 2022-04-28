Нигматуллин: Меня еще год назад просили помочь с переходом Кварацхелии в «Наполи»

Бывший голкипер «Локомотива»признался, что к нему ранее обращались с просьбой помочь осуществить переход бывшего полузащитника «Рубина»в «Наполи».

«Получится ли у Кварацхелии в "Наполи"? Конечно, это интересный переход. Могу порадоваться за него. Еще год назад мои итальянские знакомые обращались ко мне с просьбой помочь осуществить трансфер именно в "Наполи". Тогда Хвича блистал в "Рубине". "Наполи" давно им интересовался, поэтому я не удивлен. Немного печально и обидно за "Рубин". Возможно, здесь сработала принципиальная позиция, что пришлось сделать рокировку через "Динамо". Насколько знаю, просили за него немало, поэтому переход никак не склеивался.

Что же касается чемпионата Италии, то сейчас он не такой сильный, как в 2000-х. Сейчас наши ребята играют там с переменным успехом. Играют редко и в основном сидят на скамейке. Как и я в свое время. С чем это связано, не знаю, но думаю, что с чем угодно, но не с высоким уровнем чемпионата. Потому что таковым он не является. Он неплохого уровня, но это сейчас не топ-лига.

Вполне возможно (у Кварацхелии получится). Все будет зависит от доверия. От того, кто осуществил трансфер, кто в нем заинтересован — спортивный директор, тренер. Важно, чтобы все были заинтересованы и не ставили палки в колеса. Итальянский чемпионат специфический, но надеюсь, что Хвиче не будут мешать развиваться. Парень он талантливый.

Я ход этому не дал. Потому что я не лицензированный агент, чтобы заниматься такими видами сделок. Просто попытался свести с нужными людьми, но ничем хорошим это не увенчалось», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.