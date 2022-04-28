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    Нигматуллин: Меня еще год назад просили помочь с переходом Кварацхелии в «Наполи»

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    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался, что к нему ранее обращались с просьбой помочь осуществить переход бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

    Хвича Кварцхелия
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    Хвича Кварцхелия

    «Получится ли у Кварацхелии в "Наполи"? Конечно, это интересный переход. Могу порадоваться за него. Еще год назад мои итальянские знакомые обращались ко мне с просьбой помочь осуществить трансфер именно в "Наполи". Тогда Хвича блистал в "Рубине". "Наполи" давно им интересовался, поэтому я не удивлен. Немного печально и обидно за "Рубин". Возможно, здесь сработала принципиальная позиция, что пришлось сделать рокировку через "Динамо". Насколько знаю, просили за него немало, поэтому переход никак не склеивался.

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    • Что же касается чемпионата Италии, то сейчас он не такой сильный, как в 2000-х. Сейчас наши ребята играют там с переменным успехом. Играют редко и в основном сидят на скамейке. Как и я в свое время. С чем это связано, не знаю, но думаю, что с чем угодно, но не с высоким уровнем чемпионата. Потому что таковым он не является. Он неплохого уровня, но это сейчас не топ-лига.

    Вполне возможно (у Кварацхелии получится). Все будет зависит от доверия. От того, кто осуществил трансфер, кто в нем заинтересован — спортивный директор, тренер. Важно, чтобы все были заинтересованы и не ставили палки в колеса. Итальянский чемпионат специфический, но надеюсь, что Хвиче не будут мешать развиваться. Парень он талантливый.

    Я ход этому не дал. Потому что я не лицензированный агент, чтобы заниматься такими видами сделок. Просто попытался свести с нужными людьми, но ничем хорошим это не увенчалось», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

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