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    «Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча полуфинала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало — в 22:00 по московскому времени

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    Хосеп Гвардиола
    Добрый вечер! Лига Чемпионов вернулась и мы приглашаем вас на первый полуфинальный матч, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

    До матча

    «Манчестер Сити» на пути к полуфиналу турнира без особых усилий прошел лиссабонский «Спортинг» в 1/8 финала (общий счет 5:0), а в четвертьфинале турнира помучался с мадридским «Атлетико» (1:0 дома, 0:0 в гостях). Сетка плей-офф турнира снова свела подопечных Пепа Гвардиолы с еще одной мадридской командой — на этот раз «горожанам» будет противостоять «Реал».

    «Реал» в 1/8 финала турнира сначала обыграл по сумме двух встреч прошлогоднего полуфиналиста турнира — «ПСЖ» (0:1; 3:1), а в 1/4 финала в захватывающем двухматчевом противостоянии выбил действующего обладателя трофея — лондонский «Челси» (общий счет 5:4).

    В последний раз в плей-офф Лиге Чемпионов команды пересекались между собой в 1/8 финала сезона 2019/2020. В двухматчевом противостоянии «Манчестер Сити» оба раза обыграл «Реал» с одинаковым счетом 2:1 и прошел дальше.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» с коэффициентом 2.38.

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