«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против мадридского «Реала» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у мадридского «Атлетико». Все решил один гол, который забил Кевин Де Брюйне в домашней игре с «матрасниками».

Как ни странно, в Мадриде Хосеп Гвардиола решил сыграть в стиле «Атлетико» — от обороны. И для команды Диего Симеоне это стало большим сюрпризом. «Сити» дал «Атлетико» возможность для позиционных атак, а это, как известно, далеко не самая сильная сторона в игре мадридского клуба.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид 1 1.45 X 4.70 2 6.40 Ставка

Вскоре после этого «Манчестер Сити» одержал две победы в АПЛ. Сначала «горожане» разгромили «Брайтон» (3:0), а потом сделали то же самое с «Уотфордом» (5:1). Героем встречи с «Уотфордом» стал Габриэл Жезус, оформивший покер.

Стоит отметить, что в состав «Ман Сити» вернулся Рубен Диаш. Португальский защитник восстановился после травмы колена, из-за которой пропустил матчи с «Атлетико».

«Реал»

У «Реала» в четвертьфинале было два сумасшедших матча против «Челси». И насколько хорош «Мадрид» был в первой игре, настолько же плох он был в ответной встрече.

«Реал» к удивлению многих одержал гостевую победу над «Челси» со счетом 3:1 благодаря хет-трику гениального Карима Бензема.

На «Сантьяго Бернабеу» «Челси» был близок к тому, чтобы совершиться камбэк, но «Реал» снова выкрутился. Гол Родриго позволил команде Карло Анчелотти перевести игру в овертайм, где о себе снова напомнил Бензема.

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«Реал» в очередной раз подтвердил, что в футболе нет ничего невозможного. К слову, в середине месяца, как раз после ответного триллера с «Челси», «Мадрид» одержал волевую победу над «Севильей», отыгравшись со счета 0:2. Решающий гол снова забил Бензема.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Реала» — за 6.75.

У «Реала», конечно, есть про гениальная способность выпутываться из невероятно сложных ситуаций. Но при этом сложно поверить, что команда Анчелотти до сих пор не исчерпала лимит везения.

«Мадриду» будет сложно, очень сложно на «Этихаде». И есть подозрение, что «Сити» может снять все вопросы уже после домашнего матча. Для этого достаточно закрыть Бензема и Винисиуса Жуниора. А с обороной «Реала» у команды Гвардиолы точно не будет проблем.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 2.38. У чемпиона Англии есть хороший пример, как надо играть против «Реала». Это в первую очередь гостевой матч «Челси» с «Королевским клубом».

Также можно рассмотреть ставку на голы «Манчестер Сити» в обоих таймах за 2.26.