В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице турнира Манчестер Сити занимает 1 место с 77 очками, Уотфорд — 19 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Манчестер Сити» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Коэффициент ставки — 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Манчестер Сити»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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