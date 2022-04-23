В турнирной таблице турнира Манчестер Сити занимает 1 место с 77 очками, Уотфорд — 19 место с 22 очками.
Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Манчестер Сити» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Коэффициент ставки — 2.24.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Манчестер Сити»).
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