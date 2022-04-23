ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Один удар — один гол. «Барса» укрепила свою позицию в топ-4
  • 21:59
    • «Магнитка» всухую обыграла ЦСКА и повела в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:54
    • «Зальцбург» разгромил «Атлетико» и стал вторым финалистом Юношеской лиги УЕФА
  • 21:47
    • «Барселона» разгромила «Вольфсбург» в первом полуфинале женской Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Гвардиола: У «Ман Сити» определенно есть проблемы с составом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Уотфорд
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровые проблемы команды накануне матча 34-го тура АПЛ с «Уотфордом».

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Сейчас у нас определенно есть проблемы. Мы испытываем трудности на многих важных позициях, но мы должны адаптироваться к этому. Игроки знают, что у нас проблемы — возможно, одному вингеру придется сыграть в качестве центрального защитника.

    Количество игроков в заявке? Мне не нравится, когда игроков много. Грустно оставлять на скамейке запасных даже 4 или 5 игроков, которые не играют. Не хочу, чтобы их было 8 или 9», — приводит слова Гвардиолы Goal.

    Напомним, к матчу с «Уотфордом» подопечные Гвардиолы подходят без таких ключевых игроков обороны, как Кайл Уолкер, Джон Стоунз и Натан Аке.

    Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» состоится 23 апреля в Манчестере, начало — в 17:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» тоже унизит «МЮ»?
  • «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Хачанов остановит Джоковича в Белграде?
  • Джокович — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?
  • «Лейпциг» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры