Гвардиола: У «Ман Сити» определенно есть проблемы с составом

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал кадровые проблемы команды накануне матча 34-го тура АПЛ с «Уотфордом».

«Сейчас у нас определенно есть проблемы. Мы испытываем трудности на многих важных позициях, но мы должны адаптироваться к этому. Игроки знают, что у нас проблемы — возможно, одному вингеру придется сыграть в качестве центрального защитника.

Количество игроков в заявке? Мне не нравится, когда игроков много. Грустно оставлять на скамейке запасных даже 4 или 5 игроков, которые не играют. Не хочу, чтобы их было 8 или 9», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, к матчу с «Уотфордом» подопечные Гвардиолы подходят без таких ключевых игроков обороны, как Кайл Уолкер, Джон Стоунз и Натан Аке.

Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» состоится 23 апреля в Манчестере, начало — в 17:00 мск.