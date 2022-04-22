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    «ПСЖ» придется продать Доннарумму или Наваса

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    «Пари Сен-Жермен» не сможет сохранить в своем составе голкиперов Джанлуиджи Доннарумму и Кейлора Наваса.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Оба вратаря недовольны тем, что не имеют постоянного места в основном составе. И в связи с этим один из них покинет команду этим летом, сообщает L`Equipe.

    На данный момент неизвестно, на кого хочет сделать ставку «ПСЖ» — на 23-летнего итальянца или на 35-летнего костариканца.

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    • Ранее сообщалось, что Доннарумма хочет вернуться в чемпионат Италии. А одним из серьезных претендентов на него стал «Милан», за который голкипер выступал до перехода в «ПСЖ».

    Известный портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 65 миллионов евро.

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