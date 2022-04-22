«ПСЖ» придется продать Доннарумму или Наваса

не сможет сохранить в своем составе голкиперов

Оба вратаря недовольны тем, что не имеют постоянного места в основном составе. И в связи с этим один из них покинет команду этим летом, сообщает L`Equipe.

На данный момент неизвестно, на кого хочет сделать ставку «ПСЖ» — на 23-летнего итальянца или на 35-летнего костариканца.

Ранее сообщалось, что Доннарумма хочет вернуться в чемпионат Италии. А одним из серьезных претендентов на него стал «Милан», за который голкипер выступал до перехода в «ПСЖ».

Известный портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 65 миллионов евро.