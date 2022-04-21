Ибрагимович останется в «Милане», если согласится на понижение зарплаты

Нападающему «Милана»придется пойти на серьезные финансовые уступки во время переговоров о продлении контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, инициатором существенного сокращения зарплаты Ибрагимовича выступает инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна, которая в ближайшее время может стать новым владельцем «Милана».

Хозяева Investcorp не против того, чтобы 40-летний швед остался в команде, но только в том случае, если он согласится на сокращение зарплаты в три раза.

По действующему контракту зарплата Златана составляет семь миллионов евро.

Ибрагимович забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Investcorp готов выделить «Милану» 300 миллионов евро на летние трансферы.