Ибрагимович останется в «Милане», если согласится на понижение зарплаты

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
По информации La Gazzetta dello Sport, инициатором существенного сокращения зарплаты Ибрагимовича выступает инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна, которая в ближайшее время может стать новым владельцем «Милана».
Хозяева Investcorp не против того, чтобы 40-летний швед остался в команде, но только в том случае, если он согласится на сокращение зарплаты в три раза.
По действующему контракту зарплата Златана составляет семь миллионов евро.
Ибрагимович забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что Investcorp готов выделить «Милану» 300 миллионов евро на летние трансферы.