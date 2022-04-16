«Арсенал» на выезде минимально уступил «Саутгемптону»

на своём поле сыграл против лондонскогов рамках 33-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 44-й минуте поединка. Его автором стал Ян Беднарек, который нанес удар с близкой дистанции и сделал счёт 1:0, тем самым принеся победу «Саутгемптону». «Арсенал» создал много моментов, но не один из них не смог реализовать.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Арсенал Лондон 1:0 Гол: 1:0 Ян Беднарек (44') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Янн Валери, Лянцо, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Ромен Перро, Стюарт Армстронг (Нейтан Редмонд, 82'), Армандо Броя (Шейн Патрик Лонг, 74'), Мохамед Эльюнуссип (Валентино Ливраменто, 90') Арсенал Лондон: Эдвард Нкетиа, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Гранит Джака, Альберт Самби Локонга, Нуну Тавареш (Николя Пепе, 70'), Габриэл, Бен Уайт, Седрик Суареш (Emile Smith Rowe, 60'), Арон Ремсдейл Предупреждения: Армандо Броя (56'), Бен Уайт (90 + 1')

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 54 очка, а «Саутгемптон» находится на 11-м месте с 39 балами в активе.