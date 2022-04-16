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    «Вильярреал» обыграл «Хетафе», у Морено гол и ассист

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    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Хетафе» потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» — 1:2.

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    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Вильярреал 1:2
    Голы: 0:1 Херар Морено (7'), 0:2 Ману Тригерос (16'), 1:2 Энес Унал (63') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес (Хуан Иглесиас, 84'), Эрик Кабако (Борха Майораль, 46'), Хорхе Куэнка, Стефан Митрович, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Карлос Аленья (Оскар Родригес, 46'), Неманья Максимович, Сандро Рамирес (Гонсало Вильяр, 77'), Энес Унал Вильярреал: Пако Алькасер (Арно Данжума, 61'), Херар Морено (Джовани Ло Чельсо, 61'), Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 84'), Висенте Иборра, Даниэль Парехо (Этьен Капу, 68'), Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 68'), Альфонсо Педраса, Пау Торрес, Айсса Манди, Серж Орье, Херонимо Рульи Предупреждения: Дамиан Суарес (20'), Мауро Арамбарри (60'), Quique Sanchez Flores (82')
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