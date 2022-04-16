начнут матч в 12:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 16.04.2022.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Енисей» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нефтехимик»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Енисей — Нефтехимик.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам