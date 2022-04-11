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    «Ахмат» выкупит Даниила Уткина у «Краснодара» за € 3 млн

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    Грозненский «Ахмат» принял решение выкупить контракт, находящегося в аренде полузащитника Даниила Уткина — у «Краснодара». Сумма сделки — € 3 млн.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    «Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у "Краснодара" за € 3 млн.», — приводит слова генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

    В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Даниил Уткин провёл за грозненский клуб 23 игры, забил 8 голов и отдал две голевые передачи. Воспитанник «Краснодара» в этом сезоне является лучшим в Европе по голам со штрафных. Он забил пять таких мячей.

    После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, одержав 10 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 12 поражений.

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