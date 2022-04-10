«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 32-го тура АПЛ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Де Брёйне, Эрнандес, Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Стеффен, Аке, Грилиш, Гюндоган, Лавиа, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Марез.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Жота, Салах.
Запасные: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Джонс, Кейта, Милнер, Фирмино, Диас.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит Андре Марринер.