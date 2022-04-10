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    Чернов: Моменты у «Спартака» были, но у нас не хватало последнего паса

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» из Тулы (3:0).

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Очень важная победа, мы давно не могли выиграть. На каждой тренировке было видно, что ребята хотят побеждать. Пытались переносить это на поле, но где-то у нас не получалось.

    Мяч упорно не шел в ворота, но сегодня переломили. Надеюсь, это отправная точка. Атмосфера в раздевалке в перерыве была хорошая, потому что играли неплохо.

    Подкорректировали некоторые моменты, тренер нам объяснил и во втором тайме вы увидели другую игру. Думаю, просто начали играть поактивнее.

    Моменты у нас были, но у нас не хватало последнего паса. Миша Игнатов хорошо увидел Зобу, и тот просто поставил щечку, показал свое мастерство.

    Не знаю, останется ли схема с двумя форвардами. Состав выбирает тренер. Есть победа, так что у него прибавится головной боли сегодня. Думаю, это хорошо», — заявил Чернов «Спорт-Экспрессу».

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