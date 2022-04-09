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    Хави: Оптимистично настроен в отношении Гави. Он хочет остаться в «Барселоне»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Гави.

    Гави
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    Гави

    «Я настроен оптимистично в отношении Гави. Он хочет остаться. Но всё зависит от клуба, игрока и его агента. Гави заслуживает того, чтобы остаться в "Барселоне". Я надеюсь на это», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

    В нынешнем сезоне Гави в 25 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона.

    Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.

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