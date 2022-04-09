Хави: Оптимистично настроен в отношении Гави. Он хочет остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником

«Я настроен оптимистично в отношении Гави. Он хочет остаться. Но всё зависит от клуба, игрока и его агента. Гави заслуживает того, чтобы остаться в "Барселоне". Я надеюсь на это», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

В нынешнем сезоне Гави в 25 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.