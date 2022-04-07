Кварацхелия определился с новым клубом

Бывший полузащитник «Рубина»продолжит карьеру в чемпионате Италии.

По информации Corriere dello Sport, грузинский футболист решил перейти в «Наполи».

«Наполи» готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро.

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия подпишет с «Наполи» пятилетний контракт.