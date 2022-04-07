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    Кварацхелия определился с новым клубом

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    Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в чемпионате Италии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации Corriere dello Sport, грузинский футболист решил перейти в «Наполи».

    «Наполи» готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро.

    Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

    Ранее сообщалось, что Кварацхелия подпишет с «Наполи» пятилетний контракт.

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