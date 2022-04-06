Карпин: Результатом сегодня я доволен

Главный тренер «Ростова»прокомментировал победу над(1:0) в перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прессинг в первом тайме у нас был всегда, не всё получалось. "Крылья" — играющая команда. Доволен ли прессингом на 100%? Нет.

Выход Пояркова и перемещение Сильянова на правый фланг были произведены, потому что подустал Лангович.

Доволен ли я тем, как прогрессирует "Ростов"? Про прогресс попозже поговорим, сейчас нужно брать очки.

Понятно, что есть ошибки, которые связаны с неопытностью, молодостью, нервами. Результатом сегодня я доволен.

Тренировка, которая началась после матча, была запланирована, сегодня нагрузку многие не получили. Потом почти три дня будут выходные», — заявил тренер в интервью телеканалу «Матч Премьер».

После этой победы «Ростов» набрал 25 очков и переместился на 12-е место в таблице РПЛ.