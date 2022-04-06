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    Карпин: Результатом сегодня я доволен

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Прессинг в первом тайме у нас был всегда, не всё получалось. "Крылья" — играющая команда. Доволен ли прессингом на 100%? Нет.

    Выход Пояркова и перемещение Сильянова на правый фланг были произведены, потому что подустал Лангович.

    Доволен ли я тем, как прогрессирует "Ростов"? Про прогресс попозже поговорим, сейчас нужно брать очки.

    Понятно, что есть ошибки, которые связаны с неопытностью, молодостью, нервами. Результатом сегодня я доволен.

    Тренировка, которая началась после матча, была запланирована, сегодня нагрузку многие не получили. Потом почти три дня будут выходные», — заявил тренер в интервью телеканалу «Матч Премьер».

    После этой победы «Ростов» набрал 25 очков и переместился на 12-е место в таблице РПЛ.

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