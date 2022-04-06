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    Вратарь «Вильярреала» Рульи: Мы хотим войти в историю матчем с «Баварией»

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    Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Херонимо Рульи
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    Херонимо Рульи

    «Мы с одинаковым уважением относимся ко всем соперникам. Да, "Бавария" является фаворитом, но мы хотим провести хороший матч и войти в историю. В ответном поединке 1/8 финала в Турине все в нашей команде гребли в одну сторону. Каждый пахал за всех остальных, и командная игра принесла нам успех. Сегодня мы попробуем сделать то же самое», — цитирует Рульи пресс-служба УЕФА.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» — «Бавария» состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 12 апреля в Мюнхене (Германия).

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