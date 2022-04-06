ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаШаткое преимущество. «Ман Сити» воспользовалось единственной ошибкой «Атлетико»
  • 14:40
    • Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг»
  • 14:30
    • Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона
  • 14:20
    • Вратарь «Вильярреала» Рульи: Мы хотим войти в историю матчем с «Баварией»
  • 13:55
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Давиташвили
  • 13:35
    • Тимо Вернер может продолжить карьеру в Серии А
    Все новости спорта

    Арбитр Федотов: Сухому надо было включать голову, Любимову — не выключать, Панину — найти

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ РФС Между тем
    Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отстранения судей.

    Игорь Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Федотов

    «Отстранение на семь туров — это серьезно. Думаю, и дальше будет рассмотрение этих судей и понижение их статуса. Сухой, скорее всего, не вернётся. Ему уже давали последнее предупреждение, вытаскивая из ФНЛ. Для судейства это непросто, ведь трёх главных арбитров, которые и на VAR работали, выкинули в трубу. Молодым теперь надо сосредоточиться: Фролову, Чистякову и Бобровскому. Это их шанс, но и испытание.

  • Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона
  • Читайте по теме

    • Что касается персоналий, то Сухому надо было включать голову, Любимову — не выключать, а Панину — найти её. Надо же помнить эпизоды из карьеры: Он в такой же ситуации назначал 11-метровый ещё в прошлом году, а сегодня у него, видите ли, лёгкое касание.

    То, что я вижу — это только отсутствие профессионализма. Они не умеют обучаться и не понимают, что делают. Любимов пытается копировать Карасёва, а у него не получается, и он начинает умничать. Считает, что выучил правила, нарушает протокол VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.58
    •
  • ЦСКА начнет домашнюю серию с победы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Подводники» дома устоят против грозного соперника
  • «Вильярреал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры