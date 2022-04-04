ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» поднялась на второе местоИгра «Барселоны» и Педри должны пугать остальных
  • 15:56
    • Боб Хартли покинул пост главного тренера «Авангарда»
  • 10:45
    • Агент: Бариновым интересовался один из ведущих испанских клубов
  • 09:44
    • «Филадельфия» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф, Эмбиид набрал 44 очка
    Все новости спорта

    Гол Симеоне принес «Вероне» победу над «Дженоа»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Дженоа
    В матче 31-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала домашнюю победу над «Дженоа» со счетом 1:0.

    ТопДжекпотСорвать кушКаждый деньТрансляции матчей

    Автором единственного мяча стал аргентинский нападающий Джованни Симеоне, отличившийся на 5-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Дженоа 1:0
    Гол: 1:0 Джованни Симеоне (5') Верона: Лоренцо Монтипо, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Николо Казале, Марко Давиде Фараони (Бошко Шутало, 79'), Адриен Тамез, Иван Илич, Дарко Лазович (Фабио Депаоли, 70'), Даниел Беса (Мартин Онгла, 70'), Джанлука Капрари (Джанлука Фработта, 90'), Джованни Симеоне Дженоа: Маттиа Дестро (Роберто Пикколи, 63'), Маноло Портанова (Надим Амири, 63'), Филиппо Мелегони (Калеб Экубан, 78'), Альберт Гудмундссон (Кельвин Йебоа, 46'), Милан Бадель, Стефано Стураро (Пабло Гальдамес, 46'), Мортен Френнруп, Никола Максимович, Хоан Васкес, Сильван Хефти, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Стефано Стураро (2'), Федерико Чеккерини (36'), Адриен Тамез (38'), Альберт Гудмундссон (45'), Даниел Беса (65'), Николо Казале (73'), Сильван Хефти (76')

    В таблице Серии А «Верона» с 45 очками занимает девятое место, а «Дженоа» (22) располагается на предпоследней, 19-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще одну игру в «Ледовом» СКА провалит?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Милану» пора одержать уверенную победу
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Арсенал» и «Кристал Пэлас» снова сыграют вничью?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет 2000 рублей в приложении ИгратьУвеличенный фрибет 2000 рублей всем ИгратьДжекпот 450 млн. рублей ИгратьФрибет 1500 рублей + просмотр матчей ИгратьБонус до 7000 руб. новым клиентам ИгратьБонус 25 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьФрибет 1000 рублей после регистрации ИгратьVIP-бонус 19 500 руб., промо: LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры