Гол Симеоне принес «Вероне» победу над «Дженоа»

Автором единственного мяча стал аргентинский нападающий Джованни Симеоне, отличившийся на 5-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Дженоа 1:0
Гол: 1:0 Джованни Симеоне (5') Верона: Лоренцо Монтипо, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Николо Казале, Марко Давиде Фараони (Бошко Шутало, 79'), Адриен Тамез, Иван Илич, Дарко Лазович (Фабио Депаоли, 70'), Даниел Беса (Мартин Онгла, 70'), Джанлука Капрари (Джанлука Фработта, 90'), Джованни Симеоне Дженоа: Маттиа Дестро (Роберто Пикколи, 63'), Маноло Портанова (Надим Амири, 63'), Филиппо Мелегони (Калеб Экубан, 78'), Альберт Гудмундссон (Кельвин Йебоа, 46'), Милан Бадель, Стефано Стураро (Пабло Гальдамес, 46'), Мортен Френнруп, Никола Максимович, Хоан Васкес, Сильван Хефти, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Стефано Стураро (2'), Федерико Чеккерини (36'), Адриен Тамез (38'), Альберт Гудмундссон (45'), Даниел Беса (65'), Николо Казале (73'), Сильван Хефти (76')
В таблице Серии А «Верона» с 45 очками занимает девятое место, а «Дженоа» (22) располагается на предпоследней, 19-й строчке.