Тухель — о поражении в матче с «Брентфордом»: Почему я должен делать из этого драму?

Главный тренер лондонского «Челси»поделился мнением о поражении в матче 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (1:4).

«После стольких побед и хороших результатов почему я должен делать из этого драму? Мы были отвлечены разговорами об игре с "Реалом"? Абсолютно точно нет. Нам непросто играть с аутсайдерами и успевать хорошо подготовиться. Подготовка составила всего полторы тренировки. Но внимание не было отвлечено, мы были сосредоточены на игре», — приводит слова Тухеля Goal.com.

После 29 сыгранных туров лондонский «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 59 очков. «Брентфорд» (33) — на 14-й строчке.