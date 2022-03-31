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    Гаджиев: Позиция ФИФА может стать сигналом для снятия санкций с российского футбола

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    Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев поделился мнением о результатах заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

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    Конгресс ФИФА в Дохе прошел 31 марта. Вопрос об исключении или приостановлении членства РФС не поднимался.

    «Были ли опасения, что Россию могут исключить из ФИФА? Действительно, были, но было и понимание, что мир — это не Европа.

    И если Европа, особенно западная ее часть, однозначно настроена против России, то остальной мир несколько по-другому относится к событиям на Украине.

    Правильно говорит Инфантино: подобное происходит то там, то там. Я считаю, эта позиция куда более правильна», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

    Специалист также выразил недовольство отстранением сборной России от стыковых матчей для отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

    «Плохо то, что отбор на чемпионат мира проводит Европа — при этом сам чемпионат проводит ФИФА, а не УЕФА. Получаются нестыковки: решения УЕФА не согласовывается с позицией ФИФА.

    Юридических оснований дисквалифицировать сборную России не было. И это подтверждается позицией ФИФА. Она соответствует уставу, а УЕФА безосновательно отстранил Россию от стыковых игр.

    Может ли позиция ФИФА стать сигналом для снятия санкций с российского футбола? Думаю, да», — добавил Гаджиев.

    В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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