Левандовский прокомментировал выход сборной Польши на ЧМ-2022

Нападающий сборной Польшипрокомментировал победу над Швецией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«У нас было много проблем перед этим матчем. В команды были травмированные, у меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать.

Было нелегко с давлением при пробитии мною пенальти. Понимал, что на меня смотрят так много людей. Понимал и важность этого момента. Было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось», — сказал Левандовски в эфире TVP.

Отметим, что сборная Польши пробилась в финал стыковых матчей без борьбы. В полуфинале она должна была в гостях играть со сборной России, которую ФИФА и УЕФА отстранили от международных соревнований.