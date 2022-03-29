Польша — Швеция: счет матча 2:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:0) в финальном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира в Катаре.

На 49-й минуте в ворота шведов был назначен пенальти — Карлстрём нарушил правила на Крыховяке, толкнув того в спину в штрафной.

Роберт Левандовски уверенно реализовал 11-метровый, разведя мяч и Ольсена по разным углам.

А на 72-й минуте Петр Зелиньски подловил ошибку Даниэльссона, ворвался в штрафную и прошил Ольсена, который почему-то не стал выходить на мяч.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Финал Польша — Швеция 2:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (50'), 2:0 Пётр Зелиньски (73') Польша: Войцех Щенсны, Мэтти Кэш, Камил Глик, Ян Беднарек, Бартош Берешиньски, Krystian Bielik, Пётр Зелиньски (Адам Букса, 89'), Яцек Горальски (Гжегож Крыховяк, 46'), Якуб Модер, Себастьян Шиманьски, Роберт Левандовски Швеция: Александер Исак, Робин Куайсон (Anthony Elanga, 67'), Эмиль Форсберг, Jesper Karlstroem (Маттиас Сванберг, 67'), Кристофер Ольссон (Йеспер Карлссон, 80'), Деян Кулушевски, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson (Златан Ибрагимович, 80'), Виктор Нильссон Линделёф, Эмиль Крафт, Робин Ольсен, Войцех Щенсны, Мэтти Кэш, Камил Глик, Ян Беднарек, Бартош Берешиньски, Krystian Bielik, Пётр Зелиньски (Адам Букса, 89'), Яцек Горальски (Гжегож Крыховяк, 46'), Якуб Модер, Себастьян Шиманьски, Роберт Левандовски Предупреждения: Яцек Горальски (38'), Якуб Модер (52'), Роберт Левандовски (77'), Krystian Bielik (81'), Деян Кулушевски (90 + 2')

Сборная Польши вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, сыграв только один стыковой матч.

Изначально 24 марта поляки должны были играть в полуфинале отбора с командой России, однако сборная была отстранена от турнира.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 апреля 2022 года и пройдет в столице Катара — Дохе.