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    «Рубин» объявил о приостановке контракта с Силвие Бегичем

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    Защитник «Рубина» Силвие Бегич приостановил действие контракта с казанским клубом до лета 2022 года, сообщает пресс-служба российской команды.

    Силвие Бегич
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    Силвие Бегич

    Бегич улетел из России в Хорватию сразу после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6).

    Бегич выступает за казанский «Рубин» с 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний хорватский футболист принял участие в 19 матчах чемпионата России и забил 1 гол. Зимой Бегич заявил о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

    Казанский «Рубин» в 22 матчах набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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