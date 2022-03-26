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    Галктионов — о матче со сборной России: Могли сыграть вничью, а то и выиграть

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    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями после матча против сборной России (0:1) .

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Задачей матчей было получение игровой практики. Если брать игру, то второй тайм выглядел сбалансированно, лучше. Могли сыграть вничью, а то и выиграть.

    Мы находимся в состоянии неопределенности. Технических поражений в отборе нет, игры отложены на неопределенный срок.

    Сборная до 19 лет прекратила свое существование, многих подтянули. Пиняев, Мелехин, Худяков. Познакомились, увидели их качества.

    Почему не вызвали Игнатова? Мы его знаем. У него сейчас не так много практики. Нам хотелось бы, чтобы он чаще играл. Ну и плюс мы не знаем, что будет.

    Мы можем продолжить наше участие, а можем и прекратить существование. Я имею в виду данная возрастная категория. Но все зависит от того, когда нас вернут.

    Нюансы сегодняшней игры порадовали. Мы не собирались четыре с половиной месяца. Были только в онлайн-контакте.

    Молодежная сборная нужна, чтобы игроки понимали требования главной команды и спокойно в нее вливались. Контакт с Карпиным есть.

    Амбиции стать главным тренером основной сборной есть всегда. Для меня работа в любой сборной — вершина. Если санкции будут продолжены, то внутренний чемпионат будет отдушиной.

    Работа в клубе? Я на открытой тренировке говорил, что надо понять, что с чемпионатом Европы. Поэтому по совмещению надо смотреть, если вдруг появится предложение от клуба. Сейчас сложно что-то говорить.

    Почему мы потеряли Сперцяна? Комплекс факторов. На тот момент мы решили пригласить Захаряна. Потом Сперцян сделал выбор. Его надо уважать. Единого рецепта здесь нет. Джикия и Самедов имели разные корни, но терпели и ждали шанса.

    Кузьмичев и Прохин — качественные ребята, они конкурентны. Если они будут получать практику, то у них большие шансы. Тем более центральных защитников не так много.

    Сборы будут проводиться в рамках УЕФА. Следующий сбор должен быть в конце мая-начале июня. Как он будет выглядеть, будет зависеть от решений.

    Мы верим и надеемся, что скоро все вернётся. Но все зависит от политической ситуации», — передает слова Галактионова Sport24.

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